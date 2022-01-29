Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 6 ev ve 1 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından yaptığı çalışma sonucunda şüpheli F.A'yı tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sakarya, Geyve, Güncel, Haber

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