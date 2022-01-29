Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 6 ev ve 1 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından yaptığı çalışma sonucunda şüpheli F.A'yı tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel