Sakarya'da 7 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 7 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 6 ev ve 1 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından yaptığı çalışma sonucunda şüpheli F.A'yı tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.