7 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
13.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:18
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 7 gündür haber alınamayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Yalı Mahallesi 101. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Faruk Küçükçavuş'tan bir haftadan beri haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Evin kapısını çilingirle açan polis ekipleri, Küçükçavuş'un cansız bedenini buldu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçükçavuş'un cesedi, otopsi işlemleri için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün