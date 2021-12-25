Sakarya'da 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Sakarya'da 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da bir araçta 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir araçta 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı tütün mamulü ve türevlerine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında tespit edilen bir araçta yapılan aramada, 6 milyon 150 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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