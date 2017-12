Sakarya'da 5 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 ton kaçak et ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kurtköy'deki bir soğuk hava deposundan yüklenen etlerin Akyazı ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri Z.E. idaresindeki 34 ZJ 4861 plakalı kamyonu, D-100 Karayolu Çatalköprü Mahallesi mevkisinde durdurdu. Kamyonda yapılan aramada 5 ton kemiksiz, şoklanmış kaçak et ele geçirildi. Operasyon sonrası sürücü Z.E. ile M.K, Ç.K. ve Y.T, gözaltına alındı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin ette inceleme başlattığı öğrenilirken, etlerin at eti olabileceği değerlendiriliyor. - SAKARYA