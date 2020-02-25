Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çalıntı eşya operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:18
Sakarya'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nın ilçesinde çalıntı eşya operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 3 ay önce ayrıldığı Koğukpelit Mahallesi'ndeki evine gelen B.A, yaprak üfleme ve ağaç kesme motorunun çalındığını fark ederek Kocaali Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlıkla ilgileri olduğu tespit edilen E.B.A, G.T, G.D, M.P. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Karasu'da C.Ç'ye satılan eşyalara el koyan ekipler, sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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