Sakarya'da 4 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu
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Sakarya'da 4 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 ortaokul öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

24.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:40
Sakarya'da 4 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu

'nın Hendek ilçesinde 4 ortaokul öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye, İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kübranur Demirci, Hayrunissa , Tuana Acarlı ve Meryem Tuana Ataç'ın mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonrasında sağlık ekiplerine verildi.

Öğrenciler, okula gelen ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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