Sakarya'da 4 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 ortaokul öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4 ortaokul öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye, Çamlıca İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kübranur Demirci, Hayrunissa Kayhan, Tuana Acarlı ve Meryem Tuana Ataç'ın mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi.
Öğrenciler, okula gelen ambulanslarla gıda zehirlenmesi şüphesiyle Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.