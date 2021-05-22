SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
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SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2'si çocuk 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde 2'si çocuk 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. 2'si çocuk 4 kişi sobadan sızan korbonmonoksit gazından etkilendi. Ailenin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. 1 kişinin tedavisi ambulansta yapılırken, Adem Pekgöz (65) ile torunları Atakan Ocak (13) ve Kardelen Ocak (6) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dede ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ
SOBADAN SIZAN GAZDAN 4 KİŞİ ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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