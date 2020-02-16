Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Haberler

Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

16.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:34
Sakarya'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

'nın ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Paniğe neden olan yangında binadan tahliye edilen vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.


Yangın, saat 12.50 sıralarında Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.'ye ait 4 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu bina sakinlerine ve ekiplerine vermesi ile bina boşaltıldı. Olay yerine çok sayıda , sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler erlerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada oturan ve yangın esnasında gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşlara ise komşuları destek oldu.


Mahalle halkını sokağa döken yangını görerek ekiplerine haber veren Soner Gülü isimli vatandaş, "Ben evden dışarı çıktığım zaman çatının alev aldığını gördüm. Hemen ekiplerine haber verdim. ve daha sonrasında ambulans ile polis ekipleri geldi. Ama çok şükür olay esnasında yaralanan olmadı" dedi.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler