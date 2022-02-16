4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA, Emre Ayvaz - Güncel
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 iş yerinden çeşitli eşyalar çalan zanlı gözaltına alındı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 4 iş yerinden çeşitli eşyalar çalan zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 iş yerinden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Serdivan'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.A'yı yakaladı. Zanlının evinde yapılan aramada, çalıntı eşyalar bulundu.

M.A'nın gözlük mağazasından hırsızlık yapması güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin aldığı gözlüğü cebine koyduğu görülüyor.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

4 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA / Emre Ayvaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Serdivan, Sakarya, Güncel, Haberler

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