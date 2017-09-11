Sakarya'da 4 İlçede Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde 4 ilçede 6 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu Akyazı, Arifiye, Erenler ve Kocaali ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili toplam 6 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 10 kilo 250 gram kubar esrar, bin 300 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 3 adet af tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - SAKARYA