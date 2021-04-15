SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI
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SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SAKARYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü düzenlediği operasyonla Suudi Arabistan uyruklu M.S.H.A., Suriye uyruklu E.E, Suriye uyruklu M.E.E.S. ve Irak uyruklu M.Ş.'yi gözaltına aldı. M.S.H.A.'nın, Suudi Arabistan'da hırsızlık suçundan dolayı yargılandığı, sahte pasaport ile Bahreyn'e geçtiği ve aynı pasaport ile Türkiye'ye gelerek kaçak yollar ile Suriye'ye geçtiği, burada silah eğitimi alarak birçok çatışmaya girdiği, terör örgütü üyelerine biat yemini ettirdiği, camilerde DEAŞ'ın ideolojisi doğrultusunda hutbe okuduğu, terör örgütünün bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi üzerine Suriye'de çıkardığı sahte Suriye kimliği ile kaçak yollardan Türkiye'ye girdiğini tespit edildi.

Irak uyruklu M.Ş.'nin ise DEAŞ silahlı terör örgütü tarafından uçak savar konumlandırılmış, ağır silahlı pikap tarzı araçların şoförlüğünü yaptığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI
SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI
SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI
SAKARYA'DA 4 DEAŞ ÜYESİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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