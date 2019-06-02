Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sakarya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.08'de Hendek'te 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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