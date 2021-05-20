Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu
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Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir ekimine başlandı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir ekimine başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Nehri kenarında atıl durumda bulunan alanda yapılan düzenleme çalışmalarının ardından kenevir tohumları toprakla buluştu.

Ekim çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 220 dekarlık alanda kenevir yetiştirileceğini belirtti.

Geçen yıl Alancuma'da yapılan ekimden güzel sonuçlar aldıklarını aktaran Yüce, "Bugün Arifiye'de 350 dekarlık atıl alanın 220 dekarlık alanında endüstriyel kenevir ekimine başladık." ifadesini kullandı.

Yüce, Sakarya'nın verimli topraklarının bir karışının dahi atıl durumda olmayacağını ve üretimdeki yerini alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Endüstriyel kenevir ekimi, ülkemizin önünü açacak çok önemli bir proje. Büyükşehir Belediyesi olarak biz, ilk kez geçen yıl Alancuma'da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevir ekiminden güzel sonuçlar aldık. Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik. Bu sonuçların hemen ardından üretimi ve hasadı kolay olan endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışmalarımızı başlattık."

Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu
Sakarya'da 350 dekarlık atıl alanda endüstriyel kenevir tohumları toprakla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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