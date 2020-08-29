Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yaymladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yaymladı.

Tever, mesajında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde aşmasının somut bir ifadesi olduğunu belirtti.

Bayramı tebrik eden Tever, "30 Ağustos zaferi gibi bir gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan, ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını ve modernleşmesini sağlayan, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

SATSO Başkanı Altuğ'un mesajı

Altuğ, mesajında, 30 Ağustos tarihinin, Türkiye'nin esarete karşı dik durarak mücadelesini bağımsızlık ile taçlandırdığı gün olduğunu kaydetti.

Tüm imkansızlıklara ve eşitsizliğe rağmen el ele bu vatan için zorlukları aşarak kazanılan bu büyük zaferin, bugün gururlu ve cesur duruşun arkasındaki temel güç olduğunu anlatan Altuğ, 30 Ağustos zaferi ile ülkenin bağımsızlığının tescillendiğini vurguladı.

Kaynak: AA