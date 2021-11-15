Sakarya'da "3. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı" sona erdi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen 3. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı sona erdi.

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründen 110 firma 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Fuar organizatörü Gül Ceylan, AA muhabirine, bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdikleri fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Sakarya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik, Bursa, Kocaeli ve Yalova'dan oluşan oldukça geniş alana hizmet ettiklerini dile getiren Ceylan, "Katılımcı firmaların memnuniyetini görüyoruz. Oldukça iyi ziyaretçi geldi, iyi satın almalar yapılmış. Fuar artık Sakarya'da belli noktaya ulaşmıştır ve iyi hizmet veren organizasyon haline dönüşmüştür." dedi.

"Kenti kongre merkezi haline getirmek istiyoruz"

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı da tarım kenti olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuara gelen ne için geldiğini biliyor. Herkes mutlu, firmalar mutlu, ticaret de yapıyorlar. Yeni fuar merkezine geçtiğimiz zaman bugün diyelim ki 100 bin, ben diyorum ki 1 milyon ziyaretçiyi bulalım. Buraya Amerika'dan, İngiltere'den, Japonya'dan, dünyanın birçok ülkesinden firmalar gelsin ve şehrimizi tanıtalım istiyorum. Şimdiden bunun planlamasını yapıyoruz.

Teknolojik gelişmelere göre belki 100 yıl sonrasını hesap ederek üniversitedeki bilim insanlarımızla bunun araştırmasını yapacağız. Buraya çok amaçlı, 12 ay boyunca hizmet verebilecek bir konsept hazırlamaya çalışıyoruz. Sakarya'yı kongre, sanat, turizm, tarım, aklınıza ne geliyorsa bir merkez haline getirmek istiyoruz, amacımız bu."