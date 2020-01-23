Sakarya'da 3 milyon 510 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

23.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:28

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 510 bin 225 uyuşturucu nitelikli ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin çoğaltım merkezi olarak kullandığı değerlendirilen 1 depo ile 4 ikamette yapılan aramalarda, uyuşturucu nitelikli 588 bin 30 ve cinsel gücü artırdığı öne sürülen 2 milyon 922 bin 195 hap ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 133 bin 660 lira, 63 bin 363 dolar, 1940 avro ve 1 riyal bulundu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Kaynak: AA