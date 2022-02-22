Sakarya'da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da jandarma ekiplerince 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 3 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken konuya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehir genelinde uyuşturucu madde ticaretine geçit vermiyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerince Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Adapazarı ilçesinde M.A. isimli şahsın evine gerçekleştirilen operasyonda 3 kilogram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Akyazı'da ise, O.A. isimli şahsın evinde 200 gram esrar ile ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Hendek ilçesinde de İ.B. isimli şahsın evinde 50 gram sentetik zehir metamfetamin ele geçirildi.

Akyazı ve Hendek ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılırken, Adapazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonun failinin ise ekiplerce arandığı öğrenildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa