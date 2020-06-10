Sakarya'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı.

SAKARYA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler ve Serdivan ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.K.M., H.İ., J.A.M. ile T.K.K. isimli 4 Suriye uyruklu yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında M.K.M.'nin ağabeyi A.K.M.'nin daha önceden canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı. Adapazarı'nda gerçekleştirilen operasyonla A.K.M. de gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K.M., M.K.M. ve H.İ. tutuklandı, J.A.M.'ye ev hapsi cezası verildi. T.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA