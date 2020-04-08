Sakarya'da 3 bin kitap okuyucuyla buluştu Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Evde Kal Kitapla Kal" projesi kapsamında 3 bin kitap Sakaryalı kitapseverlere ulaştırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Evde Kal Kitapla Kal" projesi kapsamında 3 bin kitap Sakaryalı kitapseverlere ulaştırıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, projenin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde dayanışma ve paylaşma kültürünü artırmasının yanı sıra kitaplara ulaşılabilirliğe olumlu etkide bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Kitap okumayı teşvik eden, okuyan şehir Sakarya iddiasını güçlendiren çalışmamız kapsamında okuduğunuz kitapları belediyemize ulaştırabilir, kitap talebinde bulunabilirsiniz. Talepler doğrultusunda tamamen sterilize edilen kitapları ekiplerimiz aracılığıyla teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. Belediyenin resmi internet sayfası "www.sakarya.bel.tr" ve mobil uygulamasının yanı sıra "ALO 153" iletişim hattı üzerinden projeden faydalanılabileceği kaydedildi. Kaynak: AA