Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi

AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 200 gram esrar, 50 gram metamfetamin ile hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve çeşitli aparatlar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüphelinin M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Sakarya, Esrar, Güncel, Haberler

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