Sakarya'da 3,2 kilogram esrar ele geçirildi
AA, İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 kilo 200 gram esrar, 50 gram metamfetamin ile hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve çeşitli aparatlar buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir şüphelinin M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel