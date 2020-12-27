Sakarya'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
27.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:46
Sakarya'da bir minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Sakarya'da bir minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu