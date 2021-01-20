Sakarya'da 227 şişe sahte içki ele geçirildi
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Sakarya'da 227 şişe sahte içki ele geçirildi

20.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:26
Sakarya'da 227 şişe sahte içki ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 227 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 227 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 227 şişe sahte içki, 260 kullanıma hazır boş şişe, şişe doldurmada kullanılan 2 huni ve kapak, 1'i havalı 3 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.Ö. ve Ş.Ö. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

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