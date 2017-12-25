Sakarya'da 208 Şişe Bandrolsüz İçki Ele Geçirildi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yılbaşı öncesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda 208 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bir ikamete Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok alkollü mekana bandrolsüz içki sattığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada evde 1'er litrelik 208 şişe viski, votka ve rakı ele geçirildi. Ele geçirilen alkolün adli işlem sonrasında imha edileceği öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SAKARYA