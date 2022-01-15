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Sakarya'da 2 villanın çatısı yandı

Sakarya'da 2 villanın çatısı yandı
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 villanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 villanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstiklal Mahallesi 399. Sokak Kültür Sitesi'ndeki E.B'ye ait villanın çatı kısmında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Villanın çatı kısmının ahşap olması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği ve bitişiğindeki villanın çatısına da sıçramasıyla büyüyen yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Villanın bitişiğindeki evden tedbir amacıyla tahliye edilen üç çocuk ve bir kadın, dolu yağışının da başlaması nedeniyle üşümemeleri için ambulansa alındı.

Sokaktan geçerken yangını görüp ev sahibi ve itfaiyeye haber veren Sercan Sarı, gazetecilere, dumanları görünce 112'yi arayıp eve girdiğini ve ev sahibine haber verdiğini söyledi.

Evde bulunan bir kişiye çatısından duman geldiğini söylediğini ifade eden Sarı, "Barbeküyü yaktım onun dumanıdır' dedi. Aşırı bir duman olduğunu söyledim hatta adamı evden zorla çıkardım. Sonrasında birden alevlendi ve daha sonrasında itfaiye geldi. Yan tarafından bulunan ev de sağlık çalışanının eviymiş onlara da söyledim dışarı çıkardım. İtfaiyeye haber verdim ve onlar da çok kısa sürede geldi. Çatı lambri olduğu için alevler çok hızlı yayıldı." diye konuştu.

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AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 2 villanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

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