Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı
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Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı

16.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:52
Sakarya'da 2 tırın çarpıştığı kaza trafiği aksattı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunun Doğançay mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 11 DP 614 ve 07 ACV 022 plakalı tırlar çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 07 ACV 022 plakalı tırın sürücüsü, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-650 kara yolu Adapazarı istikametinin açılması için çalışma başlatıldı.

Bilecik istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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