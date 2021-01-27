Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı

27.01.2021 23:26 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:30
Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.  

Yangın, akşam saatlerinde Pamukova ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde Ali Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde, bilinmeyen nedenle çıktı. Ali Şahin'in dışarıda bulunduğu sırada çıkan yangında alevler kısa sürede 2 katlı evi sardı. Evden yüklesen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ahşap ev ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  


Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı
Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı
Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı
Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Guy Ritchie Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Türk Ankara Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya'da 2 katlı ahşap ev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 23:33:46. #1.16#
title