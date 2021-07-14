Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Sakarya'da bulunan 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Sakarya'da bulunan 2 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Sakarya'nın Geyve ve Sapanca ilçelerinde bulunan, toplam büyüklükleri sırasıyla 1474 ve 1217 hektar, muhammen bedelleri 119 bin 451'er lira olan jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 27 Temmuz Salı günü saat 10.00 ve 10.30'da Sakarya Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Düm Tek Tek Melisa Döngel
Spor Balotelli Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da 2 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 09:51:18. #1.14#

title