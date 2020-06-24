Sakarya'da 2 günde 26 kişiye maske cezası
SAKARYA'da, maske takma zorunluluğuna uymayan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.
24.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:33
SAKARYA'da, maske takma zorunluluğuna uymayan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.
- Sakarya
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde ise 26 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara uymama nedeniyle 900'er TL para cezası kesildi. 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, denetimlerin devam ettiği bildirildi.
- Sakarya
Kaynak: DHA