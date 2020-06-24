Sakarya'da 2 günde 26 kişiye maske cezası SAKARYA'da, maske takma zorunluluğuna uymayan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

SAKARYA 'da, maske takma zorunluluğuna uymayan 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları ve işletmeleri uyardı. Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen denetimlerde ise 26 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karara uymama nedeniyle 900'er TL para cezası kesildi. 26 kişiye toplam 23 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, denetimlerin devam ettiği bildirildi.

- Sakarya

Kaynak: DHA