Sakarya'da 2 düzensiz göçmen yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla giren 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları rutin trafik kontrollerinde yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 2 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan ekipler, kent genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 1026 iş yeri, 162 kamu kuruluşunun çevresini, 162 park, 784 mesire yürüyüş alanı, metruk bina ile 2 bin 719 aracı denetleyerek 6 bin 836 kişinin bilgilerini sorguladı.

Sorgulamalarda, hakkında "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile haklarında çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 13 tane 7,65 milimetre çapında fişek, 18,5 gram esrar maddesi, 1,76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denetimlerde 76 araca cezai işlem uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet