06.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:53

Sakarya'da 2 çocuk sobadan zehirlendi

ADAPAZARI'nda, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı.

Adapazarı Hızırtepe Mahallesi Dalyan Sokak'ta akrabalarının evinde bulunan 2 kardeş sobadan sızan gazdan etkilendi. Durumu fark eden akrabalarının ihbarı üzerine 112 Acil ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahale sonrası isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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