İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Arabacıalanı Mahallesi Serhat ile 546'ncı sokakların birleştiği noktada Gizem Y. yönetimindeki 54 ABS 500 plakalı otomobil ile Leyla H. idaresindeki 54 EU 725 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobillerdeki iki kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza sonrası taraflar arasında çıkan sözlü tartışmayı, araya giren polis ve vatandaşlar ayırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz