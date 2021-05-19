Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
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Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sakarya'da korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Korona virüs nedeni ile sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen törene; Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri katıldı. Saat 10.30'da çelenk sunmayla başlayan program, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile sona erdi. - SAKARYA

Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı
Sakarya'da 19 Mayıs kutlaması korona virüs tedbirlerine göre yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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