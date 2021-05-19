Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Sakarya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İYİ Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Yunus Aydemir ve beraberindeki partililer, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

Aydemir, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'da başlayan milli mücadele hareketinin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinin atıldığını aktardı.

Bu mücadele sonunda Türk milletinin, bağımsız ve hür yaşama hedefini bir kez daha gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydemir, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 1919 günü, tarihimizde çok müstesna yere sahiptir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan bir avuç inanmış insanın başlattığı bu kutlu yürüyüş neticesinde, büyük fedakarlıklar gösteren aziz Türk milleti, esareti reddedip bağımsızlığını elde etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolun başlangıcı olan işte bu tarih, aynı zamanda geleceğimizin teminatı gençlerimiz için de bayram olarak kutlanmaktadır.

Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna canını, malını ve her şeyini feda etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin bayramını yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Taraklı

Taraklı Kaymakamlığı binası önünde gerçekleşen törende ise Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Güral, gençlerle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güral, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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