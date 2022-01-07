18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında arama kararı bulunan M.A'nın ilçedeki aperatif büfeye gideceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timlerinin destek verdiği operasyonda M.A. yakalandı.

Hükümlünün üst aramasında sahte sürücü belgesi ve seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hakkında 18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay 45 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

18 ayrı suçtan 39 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title