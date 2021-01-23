Sakarya'da 17 hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı
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Sakarya'da 17 hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı

23.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:40
Sakarya'da 17 hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklandı

Sakarya'da 17 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Sakarya'da 17 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentte yaşanan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlatıldı.

Kentte, 10 motosiklet, 3 bisiklet, 2 otomobilin çalınması ve 2 iş yerinden hırsızlık yapılmasına yönelik çalışmalarda 2 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için harekete geçen ekiplerce Erenler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan U.T. (19) ile yaşı küçük şüpheli yakalandı.

Adres ve çevresindeki aramalarda ele geçirilen çalıntı otomobil, 4 motosiklet ve 2 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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