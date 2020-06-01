Sakarya'da 153 çağrı merkeziyle vatandaşın 55 bini aşkın talebi çözüme ulaştı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, salgın süresince "Alo 153" hattına gelen 55 bini aşkın çağrıyı çözüme ulaştırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası, salgın süresince "Alo 153" hattına gelen 55 bini aşkın çağrıyı çözüme ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların 7 gün 24 saat istek, öneri ve taleplerinin çözüme kavuşturulmasına devam edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince aktif olarak çalışan birimin, ilk vakanın görüldüğü günden itibaren Alo 153 Çözüm Masası hattına gelen toplam 55 bin çağrıyı çözüme ulaştırdığı vurgulandı.

Vatandaşlardan gelen çağrıları özenle dinleyerek sorunun hızlı şekilde çözüme ulaşması için ilgili birimlere ulaştıran birimin, konunun takibini yaparak vatandaşa geri bildirimde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdürülmeye devam edeceği, vatandaşların çözüme ulaşmaları için var güçle çalışılacağı bildirildi.

Kaynak: AA