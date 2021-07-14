Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
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Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüce, mesajında, o gece Sakarya sokaklarına çıkarak darbe girişimini bastıran vatandaşlara şükran duygularını iletti.

Yarın tarihe ismini kazıyan, hiç unutulmayacak bir günün sene-i devriyesini yaşayacaklarını aktaran Yüce, "Milletin kutlu zafere imza attığı, demokrasinin ve halkın gücünün ne kadar kudretli olduğunu idrak ettiğimiz bir gündü 15 Temmuz. Hain darbe girişimi esnasında Sakarya'da eşlerini, evlatlarını, ailesini geride bırakıp ülkemizi hainlere teslim etmemek için sokağa inen yüzlerce vatandaşımız vardı. O unutulmaz gecede şehadet makamına erişen kardeşlerimizin acısını ilk günkü gibi yüreklerimizde taşıyor ve bize yaşattıkları bu gururu hiçbir zaman unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüce, Sakarya halkının darbelere karşı dik duruşla demokrasi, milli irade ve adalet tavrını net şekilde ortaya koyduğunu kaydetti.

"Milletimizin kahramanlığını asla unutmayacağız"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hainlerine geçit vermeyen milletin kahramanca mücadelesini asla unutmayacaklarını vurguladı.

15 Temmuz'da milletin yazdığı destanın omuzlarına ağır sorumluluk yüklediğini ifade eden Tever, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sorumluluk, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için daha çok çalışma ve kenetlenme şuurudur. FETÖ'nün iç ve dış destekçileri marifetiyle kalkıştığı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 5. yıl dönümündeyiz. Milletlerin tarihinde asla unutulmayan ve unutulmaması gereken günler vardır. Şehitlerimize duymamız gereken minnet ve göstermemiz gereken vefa adına, 15 Temmuz 2016 da böyle bir gündür. Ne FETÖ'cü hainlerin ihanetini ne de milletimizin topyekun gösterdiği kahramanlığı asla unutmayacak ve unutturmayacağız."

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir"

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, darbe girişiminin aziz millete ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihaneti olduğunun altını çizdi.

Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmayıp hak ettikleri cevabı aldığını aktaran Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir darbe, hiçbir kalkışma, asla meşru değildir ve hiçbir şekilde savunulamaz. Milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden bu girişim, karşılıksız kalmadı. Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. 15 Temmuz gecesi yaşanan şanlı direnişi hatırlayacak, hatırlatacak, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet duygularıyla anmaya devam edeceğiz."

"15 Temmuz, ihanetin milletin cesaretinde boğulduğu gündür"

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Başkanı Murat Mengen de FETÖ'nün emperyalist güçleri arkasına alarak kalkıştığı darbe ve işgal girişimini milletin destansı direnişle püskürttüğü belirtti.

Tarihin birçok döneminde olduğu gibi bağımsızlıklarına yönelik kötü emelleri ve niyetleri olanlara büyük ders verildiğini aktaran Mengen, şunları kaydetti:

"Milletin izzetine, devletin bekasına dönük bu alçakça saldırıya karşı, minarelerden yükselen selalar ve Cumhurbaşkanının çağrısıyla tarihe geçen direnişle millet alanlara koşmuş, tarihten aldığı bilinçle vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, millet olma şuuruyla vatanına sahip çıkan insanların, gasbettiği silahlara güvenen alçakları çıplak elleriyle boğmasıdır. 15 Temmuz, 'Çanakkale geçilmez' inancının 'Bu milletin bileği bükülmez' gerçeğiyle taçlandırılmasıdır. 15 Temmuz, tarih boyunca ikbaline ve istiklaline meftun olan milletin yüzyıllarca unutulmayacak zaferi, yeni dönemin şafağıdır."

"İzin vermedik, vermeyeceğiz"

Müstakil İşadamları Derneği Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihine "hainlik ve zalimlik nişanesi" olarak kaydedilen 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni derin öfkeyle kınadıklarını bildirdi.

Milletin, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline cevabını, en mert ve yiğit şekliyle verdiğine değinen Filizfidanoğlu, "Demokrasinin, bir ülkenin can damarı olduğu bilincinden hareketle, geçmişte olduğu gibi bugün de her koşulda demokrasi mücadelesinin içinde yer alıyoruz. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dahil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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