Sakarya'da 15,5 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 15 kilo 500 gram esrar ile 22 bin 414 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 15 kilo 500 gram esrar ile 22 bin 414 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu batı illerine götürmek isteyen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yol kontrolünde şüpheli 2 aracı durdurdu.

Yabancı uyruklu M.K. ve M.A'nın araçlarında yapılan aramada 15 kilo 500 gram esrar ile 22 bin 414 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı