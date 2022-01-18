Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, polis ekiplerince durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya'da takibe aldığı bir kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasından karton kutular indirildiğinde boş makaronlar görüldü. 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı boş makarona el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.


Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi

Sakarya'da durdurulan kamyonda 15 milyon adet makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sakarya, Polis, Güncel, Haber

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