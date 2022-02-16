14 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Sakarya'da yazlık evlerdeki hırsızlıklara ilişkin 14 zanlı gözaltına alındı.

KOCAALİ, SAKARYA (AA) - Sakarya'da yazlık evlerdeki hırsızlıklara ilişkin 14 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerince Karasu, Kocaali ve il merkezinde düzenlenen drone destekli operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, zanlıların Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evinde tespitleri termal kameralı drone ile yapıldı.

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

14 hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kocaali, Sakarya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title