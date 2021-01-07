Sakarya'da 14 hırsızlık olayına ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da 14 hırsızlık olayına ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı

07.01.2021 14:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:37
Sakarya'da 14 hırsızlık olayına ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 14 farklı hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da 14 farklı hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde iki otomobilin çalınması ile 9 evden, bir iş yerinden ve iki otomobilden hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 95 bin lira değerinde ziynet eşyası, 25 bin lira para, bir dizüstü bilgisayar, bir kombi, iki cep telefonu, bir tablet bilgisayar, bir oto teybi ile iki otomobilin çalınmasına olayına karışan iki şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, Adapazarı ilçesinde düzenledikleri operasyonda hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda suç kaydı bulunan T.İ'yi (25) gözaltına aldı.

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Düzce'de yaptıkları operasyonda hakkında "hırsızlık" suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile çok saydı suç kaydı bulunan H.P'yi (38) araçla kaçarken kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.İ. ve H.P. tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin iş yerinin demir parmaklıklarını açmaya çalışması, diğerinin etrafı gözetlemesi yer alıyor. Kayıtlarda, şüphelilerin bir ikametgaha girmesi de görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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