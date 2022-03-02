Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da polis ekiplerince Şubat ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da polis ekiplerince Şubat ayı içerisinde uyuşturucu madde ticari yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlara ilişkin gözaltına alınan 77 şüpheliden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 77 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve üst aramalarında, 8 kilo 440 gram skunk, 4 kilo 83 gram metamfetamin, 192 adet extacy hap, 528, 34 gram esrar 94 gram kokain, 59,92 gram sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 85 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da 13 kilo uyuşturucu yakalandı, 27 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title