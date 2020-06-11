Sakarya'da 100 dekarlık alanda endüstriyel kenevir üretimi Sakarya'da 100 dekarlık alanda endüstriyel kenevir üretimiSAKARYA Büyükşehir Belediyesi, 100 dekarlık alanda kenevir üretimine başladı.

Sakarya'da 100 dekarlık alanda endüstriyel kenevir üretimi

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi, 100 dekarlık alanda kenevir üretimine başladı. 1 ayda boyları 1,5 metreyi geçen kenevirlerden endüstriyel iplik üretimi alanında faydalanılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'nde gelecekteki projeler için ayırdığı 500 dekarlık alanın 100 dekarlık kısmına kenevir ekti. Kenevirlerin boyları 1 ayda 1,5 metreyi buldu. Bölgede devamlı bulunan belediye görevlilerinin yanı sıra jandarma ekipleri de devriye geziyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce kenevir ekimiyle ilgili olarak, "Tarım Köyleri gibi projelerimizi gerçekleştirmek için 500 dekarlık bir alan ayırdık. Şu anda o projemizin 100 dekarlık kısmına, dünyada ve ülkemizde çok önemli yeri olan ve ileri ülkelerin çok istifade ederek yüzlerce çeşit ürün elde edilen keneviri Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ekiyoruz" dedi.

Sakaryalı çiftçilerin gelir düzeylerinin artacağı bir projeyi hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Yüce, "Bu proje için Tarım ve Orman Bakanımıza, tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık Sakarya'mızda kenevir ekimi gerçekleştiriliyor ve 1 ay önce ektiğimiz kenevirlerin boyu 1,5 metreyi geçti. Burada sanayi anlamında kullanabileceğimiz endüstriyel kenevir ekimi gerçekleştiriyoruz. Özellikle tekstil sanayinde liflerini kullanacağız, tohumundan ise yağ elde edeceğiz. Dün Bursalı bir firmayla nihai ürün ile ilgili olarak görüşmelere başladık. Buradan Sakaryalı çiftçimize yükte hafif ve pahada ağır bir üretim dalı kazandırmış olmanın da heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA