Sakarya'da 10 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da 10 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Sakarya'da 10 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri duyan vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği yaklaşık 10 metre derinliğindeki içi boş kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.

Halatlarla kuyuya inen itfaiye eri, yavru köpeği kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Necip Uysal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya'da 10 metrelik boş kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 19:58:29. #1.16#
title