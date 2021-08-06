Sakarya'da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya'da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi

Sakarya'da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda;

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 10 bin 600 adet dolu makaron, 231 adet makaron, 400 paket sigara, 50 paket bandrolsüz sigara, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonların raporu açıklandı. Kaçakçılık ve suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda gerçekleştirilen 8 operasyonel faaliyette 10 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilirken; operasyonlarda ise 10 bin 600 adet dolu makaron, 231 adet makaron, 400 paket sigara, 50 paket bandrolsüz sigara, 56 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 3 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - SAKARYA

Sakarya'da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya'da 10 bin 600 adet dolu makaron ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 10:59:11. #1.14#

title