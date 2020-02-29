Sakarya'da 1 çift 'Evet' demek için 29 Şubat'ı seçti
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Sakarya'da 1 çift 'Evet' demek için 29 Şubat'ı seçti

Sakarya'da 1 çift dört yılda bir gelen 29 Şubat'ta 'Evet' demek için nikah dairesine başvurdu.

29.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:32
Sakarya'da 1 çift 'Evet' demek için 29 Şubat'ı seçti

'da 1 çift dört yılda bir gelen 29 Şubat'ta 'Evet' demek için nikah dairesine başvurdu.


Şubat'ın 29 çektiği artık yılın 2016'ya denk gelmesi ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen 1 çift Adapazarı Belediyesine bağlı Nikah Dairesine başvurduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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