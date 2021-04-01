Sakarya'da 1 ay içinde 156 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da 1 ay içinde 156 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da 1 ay içinde 156 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 563 şüpheliden 156'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 563 şüpheliden 156'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, mart ayı raporunu açıkladı. Bu kapsamda, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bin 563 şüpheli yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 98'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise haklarında en az 9, en çok da 22 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 58 şüpheli de tutuklandı.

Şok uygulamalar

Mart ayı içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda 28 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek, 18 adet kurusıkı tabanca, 256 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 15 motosiklet, bisiklet ve ekobis ele geçirildi. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında ise farklı uyruklarda 20 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından mart ayı içerisinde kayıp olarak aranan 19 çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi. Fuhuşla mücadele kapsamında, 11 kişiye işlem yapılırken 5 ikamet ise mühürlendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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