Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | 3. Sayfa
Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi 4099. Sokak'ta iki katlı bir evin ikinci katında N.B. ile çocukları M.B. Ö.B. ve S.B. sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Çocuklardan birinin amcasını araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ile 3 çocuğu, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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