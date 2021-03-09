Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, Ferizli Adliyesi için incelemelerde bulundu
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, Ferizli Adliyesi için incelemelerde bulundu

09.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:34
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, Ferizli Adliyesi için incelemelerde bulundu

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Ferizli ilçesinde adliyenin taşınacağı binada incelemelerde bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Ferizli ilçesinde adliyenin taşınacağı binada incelemelerde bulundu.

İlçedeki bir iş merkezine taşınacak adliye binası için Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş ile yapıyı gezen Dursun, yetkililerden bilgi aldı.

Mevcut ilçe adliye binasının fiziki yetersizliğinin olduğunu belirten Başsavcı Dursun, ilçede yeni cezaevi kampüsünün inşaatının devam ettiğini anımsattı.

Cezaevi kampüsünün faaliyete geçmesinin ardından ilçe adliyesinde iş yükünün artacağına işaret eden Dursun, binada çalışacak hakim savcı ve diğer görevli personel sayısında artışın olmasını beklediklerini ifade etti.

İş merkezinin adliyeye tahsisi konusunda yetkili mercilerle görüşüldüğünü aktaran Dursun, tadilat işlemleri için proje hazırlanacağını söyledi.

Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Demirbaş ise adliye binasının en iyi şekilde hazırlanması için çalışmaları yakından takip edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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