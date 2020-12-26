Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret
26.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:26
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e iadeiziyarette bulundu.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e iadeiziyarette bulundu.
Makamda gerçekleşen ziyarette Özten, Dursun'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten, "Sayın Başsavcımızın yaptığı ziyaretten son derece memnun olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Dursun da Özten'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu