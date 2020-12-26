Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

26.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:26
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e iadeiziyarette bulundu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'e iadeiziyarette bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette Özten, Dursun'a belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özten, "Sayın Başsavcımızın yaptığı ziyaretten son derece memnun olduk. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dursun da Özten'e çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Arto Hande Erçel Merve Dizdar Aslı Tandoğan
Spor Mustafa Er Erol Bulut Ersun Yanal Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Üsküdar Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun'dan Söğütlü Belediyesine ziyaret | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 10:26:26. #1.15#
title